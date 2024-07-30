Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılamada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakları taşıyan tören mangası da yer aldı.