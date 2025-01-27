Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kabul etti" denildi.
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