Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi\'nin açılış töreninde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu.

Nereden nereye geldiklerini göstermesi açısından birkaç temel rakam paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Milletimizin oyuyla Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yükseköğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bindi, biz bu sayıyı tam iki katına, 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu, şu demek: Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'ini biz göreve başlattık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 60-70 kişinin aynı anda ders işlediği kalabalık sınıfların tarih olduğunu, kendisinin okuduğu dönemlerde İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıfların bulunduğunu dile getirdi.

Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde de 22'ye indirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladıklarını anlattı.

Erdoğan, öğrencilerin yemek, ulaşım, barınma ve eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını belirtti.

Ders kitaplarının vatandaşların en önemli sorunlarından biri olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir hafta sonraya kırtasiyeciden randevu alırdık, gider kitabımızı, defterimizi alırdık. Şimdi son 22 yılı söylüyorum, yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık." diye konuştu.

Erdoğan, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Anayasa Mahkemesinin iptali sonrası Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu tekrar çıkardıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"15 Ocak itibarıyla eğitim programını tamamlayan 66 bin 658 öğretmenimiz uzman öğretmen, 249 bin 198 öğretmenimiz de başöğretmen ünvanı alarak eğitim öğretim tazminatından yararlanmaya başladı. Uzman ve başöğretmenlerimize her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verdik. Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını, böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Her zaman söylüyorum, bugün tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun, bu durum fark etmez. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz."

"Evlatlarımızı bağımlılık yapan kötü alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız"

İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız. Gençler, bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha! Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz."

Erdoğan, hayatında sigara ve alkol gibi bağımlılıkların asla olmadığını belirterek, "Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız." dedi.

Kim ne derse desin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2025 Aile Yılı'nda dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacaklarını kaydetti.

"Eğitim alanındaki yeni trendleri takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer aldığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitim alanındaki yeni trendleri ve politikaları biz de çok yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere Milli Eğitim Akademisini kurduk. Akademiye kabuller, ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek Akademi Giriş Sınavları ile gerçekleşecek. Öğretmen adaylarımızı göreve başlamadan önce mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyotlarla akademide yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleriyle destekleyeceğiz."

(Sürecek)