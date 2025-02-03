Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonunu da içinde barındıracak.
Paylaşımda, külliyeye ait fotoğraflara da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak - Son Dakika
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