Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonunu da içinde barındıracak.

Paylaşımda, külliyeye ait fotoğraflara da yer verildi.