Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ferdi Tayfur'a Allah'tan Rahmet Niyaz Ediyor; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiamıza Başsağlığı Dileklerimi İletiyorum

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.