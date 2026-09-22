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22.09.2026 19:26:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,Lübnan'da,Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'de,Lübnan'da,Sudan'da umutlarını BM'ye bağlayanlar hayal kırıklığı içindedir.Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır" - Son Dakika