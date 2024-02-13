Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor"

13.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor"

Kaynak: AA

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Filistin, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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