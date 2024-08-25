Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar Dağı'nda büyük petrol rezervi bulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar Dağı'nın terör yuvası olduğunu belirterek, bugün ise ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birinin çıkarıldığını açıkladı. Bu gelişme, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli bir katkı sağlayacak.
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25.08.2024 15:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar Dağı'nda büyük petrol rezervi bulduk - Son Dakika
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