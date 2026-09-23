Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı:

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran konusundaki çözüm arayışlarıyla ilgili, "Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla gerçekleşen İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun "Körfez'deki yangına ilişkin ufukta bir çözüm görünüyor mu?" sorusuna Erdoğan, "Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmaların en kısa zamanda semeresini almak istediklerini söyledi.

Başka bir basın mensubunun "İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan geliyor. Trump ile görüşme ihtimali var. Bir umut kapısı aralandı gibi. Siz bir araya gelecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek." karşılığını verdi.