 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak. Ayrıca İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne de iştirak edecek. Etkinlikler saat 13.00'te başlayacak ve 16.00'ta sona erecek.

04.02.2024 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni ile İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/13.00/16.00)

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Gaziantep, Etkinlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışına katılacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 00:52:51. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi açılışına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement