Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni dönemin forveti olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı etkileyen olumsuzlukların sona erdiğini belirterek, Türkiye'nin yeni dönemde öncü bir rol üstleneceğini söyledi. Erdoğan, sis bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik ve siyasi anlamda güçleneceğini vurguladı.
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26.07.2024 16:16:02. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni dönemin forveti olacak - Son Dakika
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