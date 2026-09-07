Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Girne açıklarında batan gemi) KKTC ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Girne açıklarında batan gemi) KKTC ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Girne açıklarında batan gemi) KKTC ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Girne açıklarında batan gemi) KKTC ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz' - Son Dakika