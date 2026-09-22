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22.09.2026 21:45:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırıların durumu daha kötüleştirdiğini söyledi - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, Kudüs'teki kutsal mekanlara saldırıların durumu daha kötüleştirdiğini söyledi - Son Dakika