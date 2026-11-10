Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik ettiği Lula da Silva'ya uluslararası meselelerde iki ülkenin barışı öne çıkaran yaklaşım sergilediğini, dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti - Son Dakika