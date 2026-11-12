Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Terörsüz Bölge" hedefine Irak'ın desteğini artırarak sürdürmesinin beklendiğini, bu hedefe ulaşılmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti
Kaynak: AA