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23.09.2026 02:54:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gayret gösterdiğini, özellikle Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliği için çalıştığını belirtti - Son Dakika