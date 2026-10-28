Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti - Son Dakika