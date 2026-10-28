Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanKazakistanTürkiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti - Son Dakika
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