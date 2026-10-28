Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, TDT Dönem Başkanlığı boyunca Aile Meclisi'ne kuvvet kazandıracak hamleler için gayret göstereceğini, Kazakistan ile bu konuda yakın dayanışmanın sürdürüleceğini ifade etti
Kaynak: AA