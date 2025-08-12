Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili\'yi resmi törenle karşıladı
12.08.2025 17:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Kavelashvili'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kavelashvili'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kavelashvili, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Kavelashvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Kavelashvili, daha sonra ortak basın toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavelashvili onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yi resmi törenle karşıladı
