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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak amacımız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak amacımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak amacımız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin yanında olduğunu belirterek, Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerin en kısa sürede yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

03.02.2024 18:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız mümkün olan en kısa sürede Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaktır"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Hatay, Deprem, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak amacımız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay başta olmak üzere tüm depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak amacımız - Son Dakika
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