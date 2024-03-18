Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine kavuşturmak boynumuzun borcudur"

Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Gerze ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehitler için dua edilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu.