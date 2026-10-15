Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür"
Kaynak: AA