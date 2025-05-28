Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Azerbaycan'ın Laçın kentinde düzenlenen, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ve Şahbaz Şerif ile birlikte 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katıldı - Son Dakika
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