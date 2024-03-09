Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu\'na katılacak ve Şanlıurfa mitinginde konuşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katılacak, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap edecek.
(İstanbul/11.00/Şanlıurfa/14.30)
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Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Kadınlar Matinesi etkinliği, büyük ilgi gördü. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nde ve Toplu Konutlar Düğün Salonu'nda gerçekleşen etkinliklere yaklaşık 3 bin kadın katıldı.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kazada yaralanan mağdurlardan birinin telefonunun kaybolması üzerine inceleme başlattı. Telefon, kazaya tanık olan bir kişi tarafından alınarak site duvarının üzerine bırakılmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda telefon, kazaya neden olan sürücünün annesi tarafından alınmış ve Yazar Eylem Tok'un aracına konulmuştu. Telefon, daha sonra emniyete teslim edildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleşti. Sergide, Türk ressamlar Melek Art, Suzan Ay, Zeliha Bozoğlu ve Figen Beğen'in eserleri sergilendi. Sergi, Türk ve Fransız sanat severlerin beğenisini topladı.
Google'ın Gboard klavye uygulaması, bazı akıllı telefon sahiplerinde sinir bozan bir hata yaşamaktadır. Klavyedeki harfler küçülerek görünmez hale gelmektedir. Bu sorun özellikle Android Auto kullanıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Sorunun nedeni henüz tespit edilememiştir, ancak cihazı yeniden başlatmak veya Gboard uygulama önbelleğini kapatmak geçici çözümler sağlayabilir.
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