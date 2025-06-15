Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayakkabısının 5 Bin 500 Avro Olduğu İddiası… Dmm: İddialar Dezenformasyon Ürünü

(ANKARA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın giydiği ayakkabının yabancı bir markanın ürünü ve fiyatının 5 bin 550 avro olduğu" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinde giydiği ayakkabının, "yabancı bir markaya ait ve 5 bin 500 avro" olduğu iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın giydiği ayakkabı, iddia edildiği gibi yabancı bir markaya ait olmayıp, tamamen yerli bir üreticinin ürünüdür. Dolayısıyla ayakkabının iddia edilen marka veya fiyatla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, milli sanayimizin gelişimine liderlik etmekte, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak adımları desteklemektedir" denildi.