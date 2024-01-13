Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlenecek

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İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim•
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik toplantısı düzenlenecek.
(İstanbul/14.30)
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