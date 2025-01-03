Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz varız" sözü Darülaceze sakininin yalnızlığına merhem oldu

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Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde kalan 93 yaşındaki Suzan Tosun, kurumu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı diyaloğa ilişkin "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dedi. Buna çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Aralık'ta sosyal yaşam şehrine yaptığı ziyarette Darülaceze sakinleriyle görüştü.

Buranın sakinlerinden Tosun'un sohbet sırasında duygusal bir şekilde kimsesiz olduğunu aktarmasının ardından Erdoğan'ın, "Kimsesiz değilsin, biz varız, biz." sözleri kameralarca kaydedildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde yer alan Tosun, 1932'de Samsun'da dünyaya geldi.

Tosun, henüz 11 yaşındayken ailesiyle İstanbul'un Nişantaşı semtine taşındı. Eğitiminin ardından çalışmaya başladığı uluslararası firmanın muhasebe bölümünden emekli oldu.

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Tosun, yıllar içerisinde de anne, babasını ve 2 kardeşini kaybetti. Teşvikiye'deki dairesinde tek başına yaşayan ve demans olan Tosun hazirandan itibaren Darülaceze'nin sakinlerinden biri oldu.

Suzan Tosun, AA muhabirine, yıllarca uluslararası firmanın muhasebesinde çalıştığını belirterek, her işi yaptığını ve hiç yılmadığını söyledi.

Gençliğinde Paris ve Milano'yu da gördüğünü anlatan Tosun, "İstanbul'un her yerini, Ortaköy'ü, Suadiye'yi, Göztepe'yi seviyorum. İstanbul dünyanın incisi." dedi.

Tosun, Darülaceze'de kendisini ziyaret eden Erdoğan'ın "Biz varız, biz." şeklindeki sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını anlattı.

"Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan gelen bir insan olduğunu aktaran Tosun, "Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona." diye konuştu.

Tosun, Erdoğan'la sohbet ederken çok duygulandığını dile getirerek, "Ağladım, çok güvendim, çok duygulandım." ifadesini kullandı.

Konuşmalarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından eski komşularının kendisine ulaştığını belirten Tosun, onların da bundan dolayı çok sevindiklerini ve memnun olduklarını söyledi.

Tosun, Erdoğan'ın çok değerli ve mütevazı birisi olduğunu vurgulayarak, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız.' dedi. Buna çok sevindim." dedi.

"Reisicumhurla oturmak ne demek, yanından geçemezdin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce adeta nutkunun tutulduğunu anlatan Tosun, şunları kaydetti:

"Sonradan 'Daha niye konuşmadım?' diye pişman oldum. O, bir tane. (Eski siyasiler) Kasılırlardı havalarda, yanlarından geçemezdin. Reisicumhurla oturmak ne demek, yanından geçemezdin. Şimdi kardeş gibi, anne-evlat gibi konuşuyor. Çok değerli adam."