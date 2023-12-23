Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın canlı bağlantısıyla Bağcılar\'da Asburçaklar Sitesi\'nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndan canlı bağlantıyla Bağcılar Asburçaklar Sitesi'nin temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla, Asburçaklar Sitesi'nin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programı düzenlendi. Bu kapsamda Bağcılar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısı ile Asburçaklar Sitesi'nin temeli atıldı. Hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Bağcılar 3 bin 37 konutun temel atma törenini yaptıklarını söyledi. Törene Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Erdoğan'ın komutuyla Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in butona basmasıyla 3 bin 37 konutun temeli atıldı.

GÜRGEN: BURADA YAPILAN BU PROJE BAĞCILAR'A ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, 'Bağcılar'da Asburçaklar Sitesi'nin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Asburçaklar Sitesi yaklaşık olarak 2019 - 2020 yıllarında kentsel dönüşüm projesine malikleriyle başlamış bir yer. Bütün pandemi sürecinde buranın tahliyeleri, yeniden yapılması süreçleri ile geçen bir zaman oldu. Yaklaşık 1 sene önce Belediye Başkanı Abdullah Bey İstanbul'da bir programda gündeme getirdiği buradaki vatandaşların bir türlü kentsel dönüşüm projesine devam edemediği mümkünse bakanlığın bu konuda müdahil olması ile ilgili bir talepleri vardı. Projeleri yaptırdık. Beraber bir anlaşma süreci götürdük. Bağcılar Belediyesi burayı yaklaşık 4 ayda uzlaşmaları yüzde 100 tamamlayarak bugünkü bu hale getirmekte çok büyük pay sahibi oldu. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Buranın yapımı Emlak Konut'un şirketi olan EPP tarafından yapılıyor. Alanın içerisinde 364 tane konut 9 tane de ticaret olacak. Burada yapılan bu proje Bağcılar'a örnek teşkil edebilecek bir proje. Bugün Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul programını açıkladılar. Bu onların birincisi ama bizim bunun gibi hedefimiz Asburçaklar Sitesi'nin tam 1000 tanesini dönüştürmek. Bugün sayın cumhurbaşkanımızın bildirdiği rakam yaklaşık 480 milyar türk lirası. Gerçekten güçlü bir devletiz' dedi.

'BAĞCILAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SADECE BURASI İLE SINIRLI DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar halkı adına yürekten teşekkür ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Öncelikle çok mutlu olduğumuzu ifade edelim. Bağcılar'ı 289 bağımsız bölümden oluşan Demirkapı mahallemizdeki Asburçaklar sitemizin temelini cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kıymetli bakan yardımcımız ile birlikte atmış olduk. Buranın hikayesi 3-4 yıllık bir süreç içerisinde olduğunu ifade edelim. Vatandaşlarımız burada kendileri bir yıkım gerçekleştirip başlama niyetleri vardı. Fakat müteahhitle problem yaşayınca bizlerde buradaki problemi bakanlığımıza ilettik. Hem Bakanımızın hem bakan yardımcımızın çok büyük gayretleri destekleriyle hızlı bir süreçte de temel atma noktasına geldik. Bakanlığımızın Bağcılar'daki çalışmaları burası ile sınırlı değil. Yine Demircan Sitesi, Ece Sitesi'ndeki dönüşümle de devam ettiriyoruz. Ece Sitesinde 400'e yakın dairesi olan etrafındaki bloklar çoğunu yakalamış. Yüzde 80'in üzerine çıkmış durumdayız. Demircan sitemizde de yine yüzde 30'lara vardık. Orada da yakın zamanda istenilen çoğunluğa varmış olacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Yine özel şirketlerin vatandaşlarla buluşması anlamında da önemli gayretlerimiz söz konusu. Cumhurbaşkanımızın bugün açıklamış olduğu yarısı bizden kampanyası da Bağcılar'da var olan dönüşüm sürecine çok büyük katkıları olacaktır" diye konuştu.