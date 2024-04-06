Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali yapıldı

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TRT tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapıldı.

???????TRT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kadir Gecesi'nde ekrana gelen yarışmanın büyük finalinde Kur'an ziyafeti yaşandı.

Final gecesinde yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin ve Halil Necipoğlu jüri koltuğunda yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın sekizinci sezonunda hafız Muhammed Esed Can, 7 finalistin arasında birinciliğe layık görülen isim oldu. Yarışmada ikinciliği Süleyman Talha Cuhadar, üçüncülüğü Duhan Berkan Karadeniz elde etti.

Dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Finale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile çok sayıda davetli katıldı. ???????