TRT tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapıldı.
???????TRT'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kadir Gecesi'nde ekrana gelen yarışmanın büyük finalinde Kur'an ziyafeti yaşandı.
Final gecesinde yarışmanın sunuculuğunu Bekir Köse üstlenirken Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin ve Halil Necipoğlu jüri koltuğunda yer aldı.
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın sekizinci sezonunda hafız Muhammed Esed Can, 7 finalistin arasında birinciliğe layık görülen isim oldu. Yarışmada ikinciliği Süleyman Talha Cuhadar, üçüncülüğü Duhan Berkan Karadeniz elde etti.
Dereceye girenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.
Finale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Erol Özvar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile çok sayıda davetli katıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali yapıldı - Son Dakika
Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'e dokunarak dualar okudu ve fotoğraf çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.
Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, namaz kılıp dua etti. Müezzinler ise izdiham yaşanmaması için vatandaşları sıra halinde ziyaret etmeleri konusunda uyardı.
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