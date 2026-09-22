Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Kobakhidze’yi kabulünde, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Kobakhidze’yi kabulünde, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yi kabulünde, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı
Kaynak: AA