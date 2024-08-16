Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan Yardımcısı Muhammet Ahmet Tokdemir atandı.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına ise Coşkun Yılmaz getirildi.
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