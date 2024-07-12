Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast izleri korunuyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast izleri korunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin 15 Temmuz 2016'da geride bıraktığı izler, üzerinden geçen 8 yılda olduğu gibi korunuyor.

12.07.2024 11:14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin 15 Temmuz 2016'da geride bıraktığı izler, üzerinden geçen 8 yılda olduğu gibi korunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribatın izleri, otel yönetiminin aldığı karar gereği tozuna dahi dokunulmadan, temizlik ve onarım yapılmadan duruyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan 2 aile odası bölümleri, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

15 Temmuz gecesindeki gibi duruyor

Otel yönetimi, aldığı kararla 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları koruma altına aldı. Kullanıma açılmayan odalar, üzerinden 8 yıl geçse de darbe girişimi gecesi yaşananları tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı, demir korkuluklarla muhafaza altına alınan odalarda temizlik dahi yapılmıyor. Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencereler ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edilmiş durumda.

Kurşunlanmış kapı kilitleri, kapılar, kırık aynalar, parçalanmış eşyalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar da darbecilerin hain saldırısının boyutlarını ortaya koyuyor.

Suikast timinin saldırısı sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken, bir kanepenin üzerinde 18 kurşun izi dikkatleri çekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki mescide çevrilen odada yerde serili seccadeler ile tesbihler, toplantı masasındaki dağınık dosya ve kağıtlar, toplantı odasının lavabo bölümündeki çatışma izleri de yaşanan dehşetin izlerini bugüne taşıyor.

Saldırı ve adli süreç

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast izleri korunuyor - Son Dakika

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