Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın halifelik açıklaması iddiası doğru değil - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın halifelik açıklaması iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın halifelik ile ilgili bir açıklamasının olmadığını belirtti. DDM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulandı ve asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

29.07.2024 11:56
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM) tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın, "halifelik ile ilgili" bir açıklamasının olmadığı belirtildi.

DDM'nin sosyal medya hesabındaki açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarındaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın "halifelik açıklaması" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı bildirildi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın iddia edildiği gibi bir açıklamasının bulunmadığı vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın halifelik açıklaması iddiası doğru değil - Son Dakika

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