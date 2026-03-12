Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Müjde" Açıklamasına Emeklilerden Tepki: Her Zaman Bayram Öncesi Yatırılıyordu. Bu Müjde Değil

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir müjde vermek istiyorum" diyerek emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Emekliler, açıklamanın "müjde" olmadığını belirterek ekonomik sıkıntıların devam ettiğini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Bayram ikramiyelerini bayram öncesi hesaplarına yatırıyoruz. Maaşları da öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" açıklamasına tepkiler sürüyor.

İzmir'de bazı emekliler, ANKA Haber Ajansı'na konuşarak uygulamaya tepki gösterdi. Konak'ta görüşlerini dile getiren emekliler, yapılan açıklamanın kendileri için "müjde" anlamına gelmediğini ifade etti.

"Emekliyi düşünen yok"

Bir emekli, verilen ikramiyenin yetersiz olduğunu belirterek, "Ne söyleyeceğiz? Vereceği para zaten dilenciye verdiği para gibi para veriyor. 5 bin lira dedi, 4 bin liraya düşürdü. Emekli zaten sürünüyor. Torunlara mı vereceksin para, onlara mı bir şey yapacaksın? Verdiğin para ne ki? Kendilerine geldi mi çuvalla götürüyorlar. Emekliyi düşünen var mı? Yok. Bir emekli ölürse onun için bayramdır" dedi.

Emekli Ali Soytürk ise ikramiyenin erken ödenmesinin yaşam koşullarını değiştirmediğini belirterek, "Keşke şu emekli ikramiyesini hiç vermeseler daha iyi. Devletin ihtiyacı varsa onlarda kalsın. Biz buna razıyız emekli olarak. Nasıl geçineyim? Ev kirası şu. Geçinemiyoruz. Bayram öncesi yatması fark etmez. Çünkü erken yattığı zaman bitiyor paramız, daha kötü oluyor yani" şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Adil Erdoğan, "Şaşırdım yani gerçekten. Her zaman bayram öncesi yatırılıyor zaten. Yani bunları bize sürpriz işte, müjde bilmem ne diye söylemeleri abesleşti. Yani konuşacak bir şey de yok aslında. Kime ne söylüyorsun, kime ne anlatıyorsun? Hiç önemli değil. Her zamanki gibi geçirmeye çalışacağız. Elimizde olanlarla ne yapabiliyorsak o şekilde geçirmeye çalışacağız. Eski bayramlar yok zaten. Ben 60-67 yaşındayım. O tadı da yok. Ekonomik durumlar da maalesef müsait değil. İnsanların zaten neşesi de yok. Yani şurada geziyorum, dolaşıyorum. Herkes hayata küsmüş, geziyor yani. Bir ümit de yok. Böyle 20 bin lirayla, 30 bin lirayla, 40 bin lirayla, 50 bin lirayla artık insanların yüzünü güldürmek mümkün değil. Çünkü para hiçbir iş yapmıyor. En büyük paramız 200 lira. 200 liraya ben şurada bir porsiyon köfteyi yiyemiyorum. Yani 200 liraya yarım kilo kıyma alamıyorum. Bir tane ekmek alıyorum 60 lira yani" dedi.

"Müjde değil"

Hazime Dinçoğlu ise açıklamanın beklentileri karşılamadığını belirterek, "Yok, müjde değil. Hatta kelime hatası oldu orada. Yani maaşları, ikramiyeleri vereceğini söylerken biz zannettik ki dört binden beşe diyecek. Ona umutlandık. Yani müjde olmadı. Zaten veriliyor. Her bayram günü gününe veriliyor. Müjde değil" şeklinde konuştu.

Mustafa Dinçoğlu ise "Kimsenin parası yok. O ikramiyeyi de bize vermeseler daha iyi olurdu. Ben onlara hediye ediyorum o parayı" dedi.

Şaban İnce ise emekli maaşının geçinmeye yetmediğini belirterek, "Şimdi alacağız parayı. Oraya vereceğiz, buraya vereceğiz. Biraz da pazar masrafına ayıracağız. Tamam, ondan sonra da bitti. Bak görüyorsun emeklileri. Bunlar emekli, hepsi de. Yemek yiyemiyorlar bir tane. Yani 20 lira diye onu bile yiyemiyorlar yani. Bırak yemek işini, lokantayı bilmem neyi. Emekli böyle yaşıyor yani. O kadar. Türkiye'de çok emekli. Kaç para? 21 bin lira para alıyorum ben. Tamamen yetmiyor. Böyle idareyle yaşıyoruz. İdareyle yaşıyoruz. İdare lambası vardı eskiden, anlıyor musun? O küçük lambalardan. Onun gibi yani. İdareyle yaşıyoruz yani. Erken veriyor diye müjde demiş ona" diye konuştu.

4 bin lira bayram ikramiyesi müjde değil

Enver Yeşilyurt da maaşların öne çekilmesinin kendileri açısından önemli bir değişiklik yaratmadığını ifade ederek, "Yok, müjde değil aslında. 5 bin lira olma durumu vardı herhalde ama yapılmadı, Meclis'ten geçmedi sanırım. Maaşların öne çekilmesi çok bir şey ifade etmiyor aslında. Bir hafta önce almış oluyorlar sanırım. Zaten 26'sına kadar, 20'sine kadar alınıyordu. Yani çok bir şey ifade etmiyor benim için. Yani çok olumlu bir şey değil. Yani sonuçta 4 bin lira verecek emekliye. O belli bir şey zaten. Sanırım müjde maaşı öne çektiği için olabilir. Yoksa başka bir açıklaması yok zaten. Değer normal seyrine giden bir şey zaten. Gelenek haline geldi ya maaş ikramiyesi verilmesi, o yüzden müjde değildir yani normalde. Ha, bir hafta önce vermesine müjde diyorsa ona bir şey diyemiyorum tabii ki. Tabii zaten bir adaletsizlik var, gelir adaletsizliği. Sistem bu Türkiye'de. Emekliler bu bayramı artık çok olağanüstü bir şekilde geçiremeyecek tabii ki" ifadelerini kullandı.

"Bize daha da fazla işkence çektirmek için yapıyorlar"

Hasan Canım ise maaşların erken yatırılmasının sonraki dönemde daha uzun süre parasız kalmak anlamına geldiğini savunarak, emeklilerin ekonomik sıkıntılarının sürdüğünü dile getirdi. Canım, şunları söyledi:

"Bayram ikramiyesi yatacak da bir şey yapmadılar bayram ikramiyesine. Onu da zaten bize yaratan da Kılıçdaroğlu'ydu sağ olsun. O zaten ısrar etmeseydi bu bayram ikramiyesini de göremeyecektik. Şimdi maaşımız bir hafta önce yatacak ya, demek ki bir hafta daha bir sonraki maaşa kadar işkence çekeceğiz. Geç yatırsınlar, biz istemiyoruz. Ben istemiyorum çünkü. Bir ay zaten yetmiyor ki bir şeye. Bir hafta daha erken yatırdığı zaman da sıkıntı yaşayacağız. Bilhassa öğrenci okutan emekliler varsa. Bende üç tane öğrencim var. Onları da okutmaya çalışıyoruz. Ben zaten ilk önce başlığını gördüm, müjde dedim. Bir şeyler mi yaptı? Bir baktım bir hafta erkene çekmiş. Ben dedim keşke çekmeseydi. Yani bu müjde falan diye bir şey değil. Yani bize daha da fazla işkence çektirmek için yapıyorlar. Çünkü onlara daha fazla mahküm kalalım. Ama kalmayacağız inşallah. Yük olarak görüyorlar da bir önceki seçimde emeklilere bir çağrısı vardı Kılıçdaroğlu'nun. Size dört bin lira değil de, bir aldığınız maaş kadar bayram ikramiyesi vereceğim demişti. Yılda iki tane ikramiye verecek. İki maaş. Şimdi herkes acı içinde kıvranıyor. Yani keşke o zaman da verselerdi. Şimdi dört bin lira alacağına yirmi bin lira alacaktı. Yani onun için daha da iyi olurdu emekli için. Bir maaş tabii ki daha iyi olurdu. Çünkü emekli zaten sıkıntı içinde. Ev yoksa, kiradaysa daha da sıkıntı çekiyor. Maalesef yani her geçen gün arıyoruz" diye konuştu."