Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur"
Kaynak: AA
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