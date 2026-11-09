Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur" - Son Dakika