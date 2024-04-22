Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Resmi ziyaret için 13 yılın ardından Irak'ta bulunan Erdoğan, görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

22.04.2024 16:06
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için 13 yılın ardından Irak'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'taki resmi temasları kapsamında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü
Kaynak: ANKA

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