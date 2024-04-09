Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü

Eskişehir Seyitgazi'de Bayram Arifesinde Mezarlıkta Dua

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesi sakinleri, her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak hayatını kaybetmiş yakınları için dua ediyor. Mahallede yaşayanlar ve köylerinde tatilini geçiren gurbetçiler, ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, cami imam hatibi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua ediyor.