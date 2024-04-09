Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

09.04.2024 17:25  Güncelleme: 17:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı

Kaynak: AA

Türkiye, Irak, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü - Son Dakika

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