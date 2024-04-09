Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı
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Ramazan Bayramı öncesi Zonguldak'ta vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Asri Mezarlık'a ziyaret gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için güzergah üzerinde ulaşım ücretsiz sağlandı. Vatandaşlar mezar temizliği yaparak hayatını kaybeden yakınları için dualar etti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesi sakinleri, her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak hayatını kaybetmiş yakınları için dua ediyor. Mahallede yaşayanlar ve köylerinde tatilini geçiren gurbetçiler, ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, cami imam hatibi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua ediyor.
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