Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen ve Sünni toplum temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen ve Sünni toplum temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen ve Sünni toplum temsilcilerini kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

22.04.2024 20:22
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti

BAĞDAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası ve resmi yemeğin ardından Bağdat'ta Irak Türkmen toplumu ve Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat, Irak, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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