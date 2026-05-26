Erdoğan ve Pezeşkiyan bayramlaştı, bölgesel sorunlar ele alındı

26.05.2026 17:41
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kurban Bayramı'nın buruk karşılandığını belirterek, İran halkının bu zorlu süreci aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

