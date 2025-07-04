Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, İran ile İsrail arasındaki fiili ateşkesin kalıcı sükunete dönüştürülmesinin önem arz ettiğini, meselelerin müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini, Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni samimiyetle yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İran ile İsrail arasındaki fiili ateşkesin kalıcı sükunete dönüştürülmesinin önem arz ettiğini, meselelerin müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini, Türkiye'nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni samimiyetle yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile İran'ın terörle mücadele alanında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini, ticaret başta olmak üzere ikili ilişkileri her alanda ilerletmenin iki ülkeye de yarar sağlayacağını belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.