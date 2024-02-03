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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi\'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını yapacak. Hastane 200 yatak kapasiteli ve 17 bin metrekare kapalı alana sahip olup, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunmaktadır.

03.02.2024 14:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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