Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye\'ye başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüştüğünü duyurdu. Erdoğan, İsrail saldırıları sonucu üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
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