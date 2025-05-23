(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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