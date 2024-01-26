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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yerel seçimler ve F-16'larla ilgili konulara da değinen Erdoğan, "Bir an önce oradan gelecek olan netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır" dedi.

26.01.2024 - 15:26,  Güncelleme: 16:44
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den F-16 alım sürecini de değerlendiren Erdoğan, bir an önce neticenin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ABD'DEN GELECEK NETİCEYİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'larla ilgili, "Bildiğiniz gibi parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamd olsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti ve dün itibariyle de bana geldi. Ben de imzaladım. Akşam da resmi gazetede yayınlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek temsilciler meclisine, gerek diğer meclise hepsine gönderdi ve onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz, dışişleri bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada, gerek İsveç tüm batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla, Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur yaklaşımlarında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması: Bir an önce neticeyi bekliyoruz

"YARIN İZMİR'DE ADAYLARI AÇIKLAYACAĞIZ"

Yerel seçim çalışmaları hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Eskişehir'de yine aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak, Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"31 MART AKŞAMI MURAT KURUM'LA YENİDEN İSTANBUL'U YAŞAYACAĞIZ"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un dün açıkladığı projeleriyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Erdoğan, "Lansmanı nasıl buldunuz, ben izlediğim bölümlerde, tamamını izleyemedim çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı ama izlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak, Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki, 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan F-16 mesajı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (5)
  • Özcan Kuvan: Sanki kendi açtı davayı :)))) Yanıtla 12 44
  • Özcan Kuvan: Yinemi kandırıldık :))) Yanıtla 4 38
  • emre kula: Parasını verdiğimiz f-35 alabilecekmiyiz bu f-16 lar f-35 işine dönmesin Yanıtla 2 37
  • Abdurrahman Genzileli: Inşallah maşallah bu ıs papaz işi gibi olacak Yanıtla 3 16
  • Mevlüt Sarioğlu: YAHUDİDEN POST AYIDAN DOST ÇIKMAZ MAALESEF KANDIRILDIK GİBİ GELİYOR HATTA TAYYİP ERDOĞANIN KONUŞMASINDAKİ ZAYIF TABİRLERDE BENİ DÜŞÜNDÜRÜYOR Yanıtla 3 11

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