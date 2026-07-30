Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum' - Son Dakika