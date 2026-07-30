Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail saldırıları) Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum" - Son Dakika
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