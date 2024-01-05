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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Emniyeti Avrupa ülkelerinin polisinden daha büyük - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Emniyeti Avrupa ülkelerinin polisinden daha büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyeti'nin atamalar ve araç takviyesiyle Avrupa ülkelerinin polisinden daha büyük bir insan gücüne ulaştığını belirtti. Erdoğan, İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapılırsa az olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Emniyeti Avrupa ülkelerinin polisinden daha büyük
05.01.2024 - 18:04,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti, Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle, turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda 6992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte emniyete ait araç ve personel sayısına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da görev yapan emniyet teşkilatı mensubu sayımız 56 bin 607'ye, araç sayımız da 8 bin 894'e yükseliyor. Hem personel hem araç bakımından güçlenen İstanbul Emniyetimiz dünyanın en büyük ve önemli metropollerinden olan şehrimize daha iyi hizmet edecektir. Temelini önümüzdeki aylarda atacağımız Hasdal'daki yeni binasına taşınmasıyla İstanbul Emniyetimizin hizmet kalitesinin inşallah daha da yükseleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır"

Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terörle, uyuşturucuyla, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede gösterdiği başarıları yakından takip ettiklerini vurguladı.

Pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda insanın yaşadığı, Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliğinin kendileri için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bugünkü atamalar ve araç takviyesiyle İstanbul Emniyeti, Avrupa ülkelerinin tamamının bırakınız polisini, ordularından bile neredeyse daha büyük bir insan gücüne ulaşmıştır. Konumuyla, güzellikleriyle, ticaretiyle, turizmiyle ülkemizin kalbi mesabesindeki İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin 7'nci yıl dönümü idrak edilen polis memuru Fethi Sekin'le birlikte görevi başında şehit edilen tüm kahraman güvenlik güçlerini rahmetle yad ettiğini belirtti.

"İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali olmuştur"

Her fırsatta altını çizerek tekrar ifade ettiği bir hakikat olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dünyanın en gözde coğrafyasını kendimize vatan yaparak sadece çok büyük imkanlara değil aynı zamanda çok büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. İnsanlık tarihi boyunca bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali ve hedefi olmuştur. Bin yıldır taşıdığımız bu şerefin üzerimize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için çok büyük fedakarlıklarda bulunduk. Alp Arslan'ın Anadolu kapılarını milletimize açtığı günden beri neredeyse her anımız mücadeleyle geçti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadıklarını kaydederek, "Milletimizi tarihten silme hesaplarını parçalayıp atarak kurmuş olduğumuz Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan son 40 yılımıza damgasını vuran PKK terörüne ve FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hamdolsun bu sınamaların hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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