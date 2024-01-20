Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı\'na katılacak ve İtalya Başbakanı Meloni\'yi kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi kabul edecek.
(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
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