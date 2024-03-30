Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil."
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ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'deki mitinginde yaptığı konuşmada, milletin iradesine saygılı olduklarını ancak hiç kimsenin şehirlerinin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlığının geciktirilmesi ve trafik sorunları nedeniyle kırık ve küskün olduğunu belirtti ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşması için çalışacaklarını vurguladı.
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