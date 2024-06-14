Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarmanın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığının 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzurunun sağlanmasında hayati rol oynayan, ülkemizin en köklü kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığımızın 185. kuruluş yılını tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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