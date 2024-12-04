Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Altes Veliaht Prensi Fumihito'yu Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Altes Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Altes Veliaht Prensi Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Erdoğan, Fumihito'yu resmi törenle karşıladı.
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