Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın hakları konusunda eski Türkiye'yi övenler mücadelemize kara çalıyor

Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te snowboard banked slalomda madalya alan sporcular belli oldu

Erzurum'da gerçekleştirilen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) yapılan snowboard banked slalom yarışlarında madalya kazanan sporcular belirlendi. Erkeklerde Çinli Bin Yang altın, İtalyan Thomas Belingheri gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, aynı ülkeden Lulu Wang gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg bronz madalya kazandı.